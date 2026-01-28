Ünlü içerik üreticisi Khaby Lame'den 975 milyon dolarlık satış hamlesi!

Dünyanın en çok takip edilen sosyal medya figürü Khaby Lame, dijital içerik krallığını milyar dolarlık bir finansal ortaklıkla taçlandırdı.

TikTok'ta 160 milyon takipçiyle zirvede yer alan Senegal asıllı içerik üreticisi Khaby Lame, ticari faaliyetlerini yürüten Step Distinctive Limited şirketinin bir bölümünü satışa çıkardı. Hong Kong merkezli, halka açık bir kuruluş olan Rich Sparkle Holdings ile imzalanan anlaşmanın bedeli tam 975 milyon dolar olarak açıklandı.

Forbes'un aktardığı bilgilere göre Lame, bu devasa satışa rağmen yeni kurulan yapıda kontrol hisselerini elinde tutmaya devam edecek.

Yapay zeka ile 7/24 küresel ticaret

Anlaşmanın en dikkat çekici maddelerinden biri, Khaby Lame'in 'dijital ikizi'ne dair verilen izinler oldu.

Yeni strateji kapsamında Lame'in yüzü, sesi ve kendine has davranış modelleri yapay zeka aracılığıyla dijitalleştirilecek. Bu dijital kopya, farklı zaman dilimleri ve dillerde e-ticaret içerikleri üreterek global satışları yönetecek.

Rich Sparkle, bu ticari ekosistemin yıllık 4 milyar doların üzerinde gelir üretme potansiyeline sahip olduğunu öngörüyor.

Anlaşma, Lame'in markasının 36 ay boyunca Rich Sparkle tarafından geniş haklarla yönetilmesini öngörüyor. Uzmanlar, bu hamlenin Lame'i basit bir influencer olmaktan çıkarıp profesyonel bir 'sermaye destekli içerik üreticisi' haline getirdiğini ifade ediyor.

Forbes listesinin zirvesini zorluyor

Hali hazırda Forbes'un en iyi içerik üreticileri listesinde 10. sırada bulunan Lame'in, 2025 yılı boyunca yalnızca TikTok platformundan 20 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor.