Ünlü komedyen Russell Brand, tecavüz ve saldırı suçlamalarıyla hakim karşısında

İngiliz aktör ve komedyen Russell Brand, tecavüz, cinsel saldırı ve ahlaka aykırı davranış suçlamalarıyla ilk kez Londra’daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıktı. Dört kadının iddialarına dayanan suçlamalar, 1999 ile 2005 yılları arasında yaşandığı öne sürülen olaylara dayanıyor.

49 yaşındaki Brand, mahkemede herhangi bir savunma yapmadı. Ancak daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda suçlamaları reddetmiş ve “rıza dışı hiçbir faaliyette bulunmadığını” söylemişti. Brand’in avukatları, müvekkillerinin tüm suçlamalara karşı kendisini savunmaya hazır olduğunu belirtti.

Baş Sulh Hakimi Paul Goldspring, Brand’in 30 Mayıs’ta merkezi ceza mahkemesi olan Old Bailey’de hazır bulunmasına ve İngiltere ya da ABD'de nerede ikamet ettiğini mahkemeye bildirmesi şartıyla kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Şu anda Florida’da yaşayan Brand, tüm duruşmalara katılmakla yükümlü olacak.

Suçlamalar arasında bir tecavüz vakası, bir sözlü saldırı ve iki ayrı fiziksel cinsel saldırı bulunuyor. İddialara göre:

* 1999 yılında Bournemouth’ta düzenlenen bir İşçi Partisi konferansı sırasında bir kadına otel odasında tecavüz ettiği,

* 2001 yılında bir televizyon kanalında bir kadını kolundan tutarak erkekler tuvaletine sürüklemeye çalıştığı,

* 2004 yılında Soho’da bir televizyon çalışanına sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu,

* 2004-2005 yıllarında bir televizyon programı setinde görev yapan başka bir kadına ise fiziksel temas ve öpme gibi zorlayıcı davranışlarda bulunduğu öne sürülüyor.

Şikayetçilerin kimlikleri mahkeme kararıyla gizli tutulurken, olayların tamamının Brand’in medya kariyerinin yükselişte olduğu yıllarda yaşandığı dikkat çekiyor.

Brand, sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) yayınladığı videoda, suçlamaları kesin bir dille reddetmiş ve “Bu iddialar uzun süreli, koordineli bir medya saldırısının parçasıdır. Rıza dışı hiçbir şey yapmadım” ifadelerini kullanmıştı.

Russell Brand’in bir sonraki duruşması 30 Mayıs'ta görülecek. Brand’in duruşmaya katılmaması veya kefalet koşullarına uymaması halinde gözaltına alınabileceği belirtildi.