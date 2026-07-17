Ünlü market zinciri binlerce ürünü toplatıyor: 'Sakın kullanmayın' uyarısı!

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ABD'nin önde gelen market zincirlerinden Costco, satışa sunduğu asma fidelerinde istilacı bir böceğin tespit edilmesi nedeniyle binlerce ürünü toplatma kararı aldı.

Yetkililer, geri çağrılan bitkilerde cam kanatlı yaprak bitinden şüphelenirken, bu böceğin üzüm bağlarında ciddi ekonomik kayıplara yol açabilen Pierce hastalığını yaydığı biliniyor.

Binlerce fidenin nerede olduğu bilinmiyor

Öte yandan Santa Clara İlçe Tarım Müdürlüğü, Costco mağazalarına gönderilen 1.300'den fazla asma fidesinden 1.180'inin akıbetinin bilinmediğini açıkladı. Yetkililer, ürünü satın alan müşterilere bitkileri dikmemeleri ve imha edilmek üzere teslim etmeleri çağrısında bulundu.

Yapılacak geri toplama çalışmasının bölgedeki bağları, çiftçileri ve tarım ekonomisini korumak açısından büyük önem taşıdığı bildirildi.

Şarap sektörü risk altında

Farkında olmadan diken enfekte asmaların çevredeki üzüm bağlarına ciddi bir hastalık yaymasından endişe edilirken, özellikle şarap sektörünün ciddi risk altında olduğu belirtiliyor.

Şarap Enstitüsü verilerine göre Kaliforniya'nın şarap sektörü, eyalet ekonomisine yıllık yaklaşık 73 milyar dolar katkı sağlıyor. Bu nedenle zararlının yayılmasını önlemek için geniş çaplı önlemler alınıyor.