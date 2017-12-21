Ünlü müzik dergisi Rolling Stone satıldı
Ünlü müzik ve popüler kültür dergisi Rolling Stone'un yeni sahibi, medya yatırımcısı Jay Penske oldu.
Ünlü müzik ve popüler kültür dergisi Rolling Stone, medya yatırımcısı Jay Penske'e satıldı.
BBC'nin haberine göre, Penske Media'nın 50 yıllık derginin yüzde 51'lik hissesini satın aldığı bildirildi. Satış fiyatı ise açıklanması
Dergiyi 1967'de San Francisco'da kuran Jan Wenner'ın, bir süre sonra satış kararı aldığı bildirilmişti. Derginin yüzde 49'luk hissesi ise Singapur merkezli BandLab Technologies'e ait.
Rolling Stone'un son dönemde dijital yayıncılığın yükselişiyle satışlarda gerilemeden olumsuz etkilendiği belirtiliyor.