Ünlü psikiyatrist ve yazar Irvin Yalom'un oğlu Victor Yalom intihar etti

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Ünlü psikiyatrist ve yazar Prof. Dr. Irvin Yalom'un kendisi gibi psikolog olan oğlu 66 yaşındaki Victor Yalom'un intihar ederek hayatına son verdiği açıklandı.

Acı haberi kardeşi duyurdu

Şubat 2026'da gerçekleşen ancak gizli tutulan vefat haberini Irvin Yalom'un diğer oğlu Ben Yalom sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile doğruladı.

Ben Yalom, Victor Yalom'un hayatının son döneminde ciddi bir ruh sağlığı mücadelesi verdiğini belirtetek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Victor, yaşamının son 30 yılını son derece üretken, neşeli ve başarılı bir şekilde geçirdi. Ancak ne yazık ki, mücadele ettiği psikolojik rahatsızlığı son bir yıl içinde yeniden nüksetti. Bu ağır süreç, geçtiğimiz şubat ayında yaşamına son vermesiyle sonuçlandı."

Babasıyla birlikte birçok psikoterapi eğitim projesine imza atan Victor Yalom'un ölümü, psikoloji dünyasında da derin üzüntü yarattı.