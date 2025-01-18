Ünlü şampuan markasında bakteri tehlikesi!

Ünlü şampuan markasında AMIKA Mirrorball High Shine'da Pluralibacter gergoviae adlı tehlikeli bakteri tespit edildi. Olayın ardınan şampuan raflardan toplatılmaya başlandı.

Türkiye'de de satışta olan şampuan özellikle Walmart, Sephora ve Amazon gibi mağazalarda bulunuyordu.

Bakterinin harici bir üretim tesisinden kaynaklandığı ve aynı üretim hattından çıkan diğer ürünlerde ise bu durumun yaşanmadığı kaydedildi.

Enfeksiyon riski taşıyor

Excelsior ve AFT kaynaklarına göre, Amika markası, koruyucu maddelere karşı dirençli ve sağlık açısından tehlikeli olan bakterinin tespit edilmesi sonrası 980 bin adet Mirrorball High Shine + Koruma şampuanını geri çağırma kararı aldı.

Markadan yapılan açıklamada, geri çağırmanın alüminyum şişelerde ve torbalarda satılan tüm boyutlardaki Mirrorball High Shine + Koruma şampuanlarını kapsadığı ifade edildi.

Bağımsız bir toksikoloji grubunun yaptığı değerlendirme sonucunda sağlıklı bireyler için ciddi bir sağlık riski bulunmadığı belirtildi. Ancak, bağışıklık sistemi zayıf ya da cildi hasarlı kişilerin enfeksiyon riski taşıdığı da kaydedildi.

Şirket ayrıca, tüketicilerden gelen kokudaki değişiklikler ve nadiren görülen geçici tahriş gibi şikâyetleri yakından takip ettiklerini açıkladı.

FDA'dan açıklama

Şu ana kadar şampuan kullanımına bağlı ciddi bir sağlık sorunu bildirilmedi. Ancak, yetkililer ve şirket, tüketicilerin ürünü kullanmayı hemen bırakmalarını ve para iadesi veya değişim için üreticiyle iletişime geçmelerini tavsiye ediyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Aralık 2024’te yaptığı açıklamada, 2023 ve 2024 yıllarında ABD’nin 31 eyaletinde satılan ürünler için geri çağırma sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.