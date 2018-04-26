Ünlü sandviç zinciri, ABD'de 500 mağazasını kapatacak
Subway, ABD'de 500 mağazasını kapatmayı planlıyor.
Dünyanın en yaygın sandviç mağazaları zinciri olan Subway Restaurants, ABD'de mağazalarını kapatmaya devam edeceğini, bununla birlikte uluslararası alanda büyümesini sürdüreceğini duyurdu.
Geçen yıl ABD'de 800'den fazla mağazasını kapatan Subway, bu yıl da 500 civarında mağazayı kapatacak. 2016 yılından bu yana mağaza kapatan Subway'in ABD'deki mağaza sayısı bu yıl sonunda 25.908'e inecek.
İngiltere, Almanya, Çin, Hindistan, Meksika ve Güney Kore'ye odaklanacak olan Subway, dünya genelinde binden fazla mağaza açmayı hedefliyor.