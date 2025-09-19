UNRWA açıkladı: Gazze'den göçün maliyeti 3 bin 180 dolar

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in yoğun askeri operasyonları altındaki Gazze kentinden göç etmenin maliyetinin 3 bin 180 doları bulduğunu kaydetti.

UNRWA konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ulaşım masrafı 1000 dolar, bir aile çadırı satın almak 2000 dolar ve çadırın kurulacağı araziyi kiralamak 180 dolar tutuyor." ifadesini kullandı.

"Bırakın yardımımızı ulaştıralım"

Bölgede yaşanan yakıt kıtlığına dikkat çekilen açıklamada, UNRWA’ya ait sığınma merkezlerine yapılan yardımların engellendiği de kaydedildi.

Var olan alanların aşırı kalabalık olduğu da belirtilerek, "Neredeyse 2 yıldır süren savaş nedeniyle insanlar gelir elde edemedi. Bırakın yardımımızı ulaştıralım." ifadeleri kullanıldı.