UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'nden İsrail'e yasağın kaldırılması çağrısı

Lazzarini, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze’de kalıcı ateşkese ulaşılması için "nadir ve memnuniyet verici bir ivmenin" oluştuğunu, bunun onlarca yıldır süren çatışmayı sona erdirecek uzun vadeli bir çözüme giden yolu açabileceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze konusundaki planını ve Hamas'ın yanıtını değerlendiren Lazzarini, bunun "Birleşmiş Milletler ve UNRWA'nın da içinde bulunduğu uluslararası toplumun, kıtlıkla ve tarif edilemez ihtiyaçlarla mücadele eden 2 milyondan fazla insanın acılarını hafifletmesi için nadir bir umut ışığı" olduğunu kaydetti.

UNRWA'nın uluslararası personeli ile insani yardım malzemelerinin girişine izin verilmesi çağrısı yapan Lazzarini, "Bu kritik anda Filistinli meslektaşlarımızı destekleyebilmemiz için Gazze'ye uygulanan kuşatmanın ve UNRWA'ya yönelik yasağın kaldırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ayrıca 7 Ekim 2023'ten bu yana yapılan ihlallerden sorumlu kişilerin hesap vermesi için "hesap verebilirlik ve adalet" çağrısını yineleyen Lazzarini, kısa vadede Gazze'deki tüm esirlerin ve Filistinli tutukluların serbest bırakılması gerektiğini de belirtti.

Lazzarini, Gazze Şeridi genelinde tüm bombardımanların durdurulması ve kalıcı ateşkese ulaşılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı olarak UNRWA'ya karşı karalama kampanyası başlatırken, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan Ajansın, 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla kapatılması gerektiğini savunuyor.

UNRWA'nın yasaklanmasını hedefleyen iki yasa tasarısı, 28 Ekim'de İsrail Meclisinden geçirilmişti.​​​​​​​

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.