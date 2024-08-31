UNRWA: İsrail'in yanlış bilgi yayma çabaları sonlandırılmalı

Philippe Lazzarini, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, İsrail hükümetini, UNRWA'ya bağış yapılmasını engellemek ve karalama kampanyası yürütmek için Google'da reklam satın almakla suçladı. Lazzarini, bunun sadece Ajans itibarını değil çalışanlarının hayatlarını da tehlikeye attığını vurguladı.

Lazzarini, İsrail'in yanlış bilgi yaymaya yönelik bu kasıtlı çabalarının durdurulması ve buna ilişkin soruşturma başlatılması gerektiğini kaydederek, sosyal medya platformlarında dezenformasyon ve nefret söylemiyle mücadele için daha fazla düzenlemeye ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

UNRWA USA Direktörü Mara Kronenfeld, Wired sitesine 26 Ağustos'ta verdiği röportajda, İsrail hükümetinin, UNRWA USA'ya yönelik internet aramalarına verilen reklamları finanse ederek bu kuruluşları itibarsızlaştırmaya çalıştığını belirtmişti.