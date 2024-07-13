UNSMIL: Gazeteci Ahmed Senusi'yi serbest bırakın!

UNSMIL tarafından yapılan ve alıkonulan Libyalı gazetecinin derhal serbest bırakılması çağrısı yapılan açıklamada, "Gazetecilere yönelik baskı korku iklimini güçlendiriyor ve Libya'da demokratik geçiş için gerekli olan ortamı baltalıyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Libyalı yetkililere gazetecileri ve medya çalışanlarını koruma çağrısında bulunuldu. Libya medyasında Senusi'nin Trablus'ta İç Güvenlik Servisi tarafından alıkonulduğu haberleri yer aldı.

10 Temmuz'daki çağrı olumlu sonuçlanmıştı

UNSMIL, 10 Temmuz'da da Libya'nın batısındaki Misrata kentinde kaçırılan siyasi aktivist Mutasım el-Uraybi'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Libya medyasında Uraybi'nin 11 Temmuz'da serbest bırakıldığı belirtilmişti.