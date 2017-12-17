Urduja fırtınası Filipinleri vurdu: 26 ölü

17 Aralık 2017

Filipinler'in Biliran adasında 3 gündür etkisini sürdüren Urduja fırtınası toprak kaymasına yol açtı.

Afet riskini azaltma ve yönetim görevlisi Sofronio Dacillo, toprak kayması nedeniyle 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi. Doğal afet nedeniyle 88 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi. Yetkililer fırtınadan etkilenen Samar ve Leyte adaları da dahil olmak üzere alt yapının hasar gördüğünü ve elektrik verilemediğini bildirdi.



Öte yandan Filipinler de dahil olmak üzere Güney Asya'da etkili olan Haiyan Tayfunu nedeniyle 6 bin 300 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA