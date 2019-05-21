Ürdün Dışişleri Bakanı BM Temsilcisiyle Suriye'yi görüştü

21 Mayıs 2019

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi, başkent Amman'da BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile bir araya geldi.

Görüşmede BM'nin Suriye krizinin çözümü için sarf ettiği çabaları desteklediklerini ifade eden Safedi, çözüme yönelik uluslararası çabalar içinde Cenevre sürecinin merkeziliğine vurgu yaptı.

Safedi ayrıca bölgede istikrar ve barışın sağlanması için ülkesinin BM ile verimli ortaklığı güçlendirmek ve işbirliğini geliştirmek istediğini ifade etti.

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen da Suriye krizine çözüm çabaları çerçevesinde BM ile Ürdün arasındaki işbirliğinden ve Amman yönetiminin Suriyeli mülteciler konusunda oynadığı insani rolden övgüyle söz etti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Pedersen'ın ülkeye geliş zamanı ve ziyaret süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA