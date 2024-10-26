Ürdün ordusu: Hiçbir askeri uçağın hava sahamızı geçmesine izin vermedik

İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırısının ardından Ürdün ordusu, kendi hava sahasında güvenlik önlemlerini artırarak askeri uçakların geçişine izin vermediğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, “Bölgede savaşan taraflarca hiçbir askeri uçağın Ürdün hava sahasını geçmesine izin verilmedi” denildi.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin son saatlerde artan askeri gerilimi yakından takip ettiği ve Kraliyet Hava Kuvvetlerinin gelişmeleri büyük bir dikkatle izleyerek vatan savunmasına hazır olduğu vurgulandı.

İsrail ordusu, İran’ın 1 Ekim’de gerçekleştirdiği füze saldırılarına misilleme olarak İran’daki askeri hedefleri vurduğunu bildirdi. İran ise saldırılarda Tahran ve batıdaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını açıkladı.

İran hava savunma sistemleri saldırılara karşı koyduklarını, ancak bazı noktalarda sınırlı hasar meydana geldiğini duyurdu. Saldırıda iki İran askerinin yaşamını yitirdiği açıklandı. İsrail ise saldırının başarıyla tamamlandığını belirtti.