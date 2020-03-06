Ürdün Sanayi ve Ticaret Bakanı Suriye'yi ziyaret etti

06 Mart 2020

Ürdün Sanayi ve Ticaret Bakanı Tarık el-Hamuri, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Sanayi Bakanı Muhammed Samir Halil ile iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirme konusu ele alındı.

Hamuri, Şam'da Suriye Sanayi Bakanı Halil ile bir araya geldi.

Görüşmede, Ürdün ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceği ve ortak önemi haiz alanlarda bu ilişkileri geliştirmenin yolları ele alındı.

Ürdün ile Suriye arasındaki sınır kapısının 16 ay önce açılmasından bu yana Şam'da ilk kez Ürdünlü yetkililerle resmi bir görüşme gerçekleştirildi.