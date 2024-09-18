Ürdün'de yeni hükümet göreve başladı

Kral 2. Abdullah döneminin 14. Başbakanı olan Hassan'ın kabinesinde eski hükümetten Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi dahil 14 bakan koltuğunu korudu. Yeni kabine listesinde, başbakanla birlikte 32 bakanın adı yer aldı. Hassan, daha önce Ürdün Kraliyet Divanı Müdürü görevini yürütüyordu.

Ürdün'de 10 Eylül'de yapılan seçimlerde ülke genelindeki 197 yerel ve genel listeden 1623 aday, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki 138 sandalye için yarışmıştı. Ürdün'de parlamento, seçimle belirlenen Temsilciler Meclisi ile üyeleri Kral tarafından atanan Senato olmak üzere iki kanattan oluşuyor.