US Steel ve Nippon Steel'den Biden'a tepki: 'Karar siyasi, yasal haklarımızı koruyacağız'

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD'li çelik üreticisi US Steel'in Japonya'nın en büyük çelik üreticisi Nippon Steel'e satılmasına ulusal güvenliği gerekçe göstererek müsaade etmemesinin yankıları sürüyor.

US Steel ve Nippon Steel tarafından yapılan ortak açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın satış engelleme kararı “siyasi” olarak nitelendirilerek, “Başkan Biden’ın kararına karşı yasal haklarımızı korumak adına tüm gerekli adımları atacağız” denildi.

"Yasalar ihlal ediliyor"

US Steel ve Nippon Steel tarafından yapılan ortak açıklamada, “Karar, hukuki sürecin ve ABD Yabancı Yatırımlar Komitesi’nin (CFIUS) faaliyetlerini düzenleyen yasaların açık bir şekilde ihlali anlamına gelmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Satış sürecinin yasalara uygun şekilde yürütülmek yerine Biden’ın siyasi gündemi doğrultusunda “manipüle edildiği” vurgulanan açıklamada, “Başkan Biden’ın açıklamaları ve kararı, ulusal güvenlik endişelerine dair herhangi inandırıcı bir kanıt sunmamakta ve bunun siyasi bir karar olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Başkan Biden’ın kararına karşı yasal haklarımızı korumak adına tüm gerekli adımları atacağız” denildi.

“Çelik işçilerinin geleceğini feda ediyor”

Nippon Steel ve US Steel, Biden'ı çelik işçilerinin geleceğini kendi siyasi gündemi uğruna feda etmekle suçladı:

“Bu satışın engellenmesi, US Steel’in yaşlanan tesislerinin ömrünü uzatmak için yapılan milyarlarca taahhütlü yatırımın reddedilmesi ve binlerce iyi maaşlı, sendika işinin riske atılması anlamına geliyor. Kısacası Başkan Biden’ın ABD’li çelik işçilerinin geleceğini kendi siyasi gündemi uğruna feda ettiğine inanıyoruz.

ABD Yabancı Yatırımlar Komitesi’nin elindeki veriler, Nippon Steel tarafından verilen taahhütlerle birlikte bu satışın ulusal güvenliği zayıflatmak yerine güçlendireceğini açıkça ortaya koymaktadır”

"Tüyler ürpertici bir mesaj"

ABD hükümetinin ülke çıkarlarına katkı sağlayacak rekabetçi bir işlemi reddetmesi ve Japonya gibi bir müttefike bu şekilde davranmasının “şok edici” ve “son derece rahatsız edici” olduğu ifade edilen açıklamada, “Ne yazık ki bu durum, ABD’nin müttefiki olan bir ülkede olup ABD’de önemli bir yatırım yapmayı düşünen tüm şirketlere tüyler ürpertici bir mesaj göndermektedir” denildi.

Nippon Steel’in ABD hükümetinin ulusal güvenlikle ilgili endişelerini gidermeye yönelik tüm tedbirleri almayı taahhüt ettiği hatırlatılan açıklamada, “Yasal haklarımızı korumak için Japonya’daki hükümet yetkilileri ve ABD’deki ortaklarımız dahil tüm paydaşlarla yakın iş birliğini sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.