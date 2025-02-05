USAID tartışmalarına Bill Gates de dahil oldu! 'Musk yapılan işleri bilseydi böyle konuşmazdı'

ABD’li milyarder Bill Gates, NBC’ye verdiği mülakatta ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) hakkında tartışmalara katıldı. Gates, USAID’in gerçekleştirdiği projelere milyarlarca dolar yatırım yaptığını ve bu çalışmaları bizzat incelediğini belirtti.

"Ajansın geleceği konusunda umutluyum"

Gates, "Eğer (Elon Musk) orada yapılan işleri gerçekten bilseydi, 10 bin kişiye işe gelmemelerini ve bu işi yapmamalarını söylemezdi" şeklinde konuştu. USAID’in kapanma tartışmalarına rağmen Gates, ajansın geleceği konusunda umutlu olduğunu ifade etti ve "Biliyorsunuz, bence tüm Amerikalılar, çok az para yardımlarıyla insanları hayatta tutmanın gurur verici olduğu konusunda hemfikir" dedi.

Olumlu etkileşim kurma hedefi

Bill Gates, USAID ile ilgili sorunların eski Başkan George Bush dönemine dayandığını belirterek, bu sorunları çözmek için olumlu etkileşim kurmayı hedeflediğini söyledi.

USAID ile ilgili tartışmalar, 27 Ocak’ta ABD Dışişleri Bakanlığı ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulmasının ardından gündeme geldi. Kararname, ABD'nin dış kalkınma yardımlarını keseceğini ve bu yardımların ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük bir inceleme süresi başlatılacağını duyurdu.

Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başında bulunan Elon Musk, USAID yöneticileriyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle çalışanların idari izne çıkarıldığını açıklamış ve ajansın sosyal medya hesaplarının kapatıldığını duyurmuştu. Trump ve Musk daha sonra, USAID'in kapatılması gerektiği yönünde açıklamalar yapmıştı.