USB: Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek

UBS Global Varlık Yönetimi ekonomisti Dean Turner, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) önümüzdeki dönemde vereceği faiz kararlarına ilişkin tahminde bulundu.

Turner, ECB'nin Haziran ayında yüzde 2'ye ulaşana kadar her toplantıda 25 baz puanlık istikrarlı bir faiz indirimine devam edeceğini, ancak bu çağrıya ilişkin risklerin dengeli olduğunu söyledi.

"Ekonomiyi desteklemek için politika faizleri düşürebilir"

Dean Turner, yüksek jeopolitik belirsizlik ve ABD'nin gümrük tarife tehditlerinin ECB'nin politika faizlerini düşürmesine neden olabileceğini kaydetti:

“Daha yüksek jeopolitik belirsizlik ve AB'nin ABD'ye ihracatına yönelik gümrük tarifeleri tehdidi, büyüme üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturuyor ve bu da ECB'nin yılın ilerleyen dönemlerinde ekonomiyi desteklemek için politika faizlerini düşürmesine neden olabilir. Ancak bu risk, önümüzdeki yıllarda mali harcamalarda önemli bir artışa ilişkin son duyurularla dengeleniyor."

Avrupa Merkez Bankası (ECB) mart ayı toplantısında da mevduat faizini 25 baz puanlık indirimle yüzde 2,50'ye düşürdüğünü açıklamıştı.