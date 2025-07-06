Uydu verileri ortaya koydu! İran, İsrail'de 5 askeri tesisi doğrudan vurdu

İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği misilleme saldırılarında, aralarında bir hava üssü ve istihbarat merkezi de bulunan beş askeri tesisin doğrudan isabet aldığı, uydu radar verileriyle tespit edildi.

Radar görüntüleri incelendi

Savaş bölgelerindeki hasarları incelemek amacıyla kullanılan radar görüntüleri, Oregon Eyalet Üniversitesi tarafından İngiltere merkezli The Telegraph gazetesiyle paylaşıldı. Analize göre İran, İsrail'in kuzey, güney ve orta kesimlerinde yer alan en az beş askeri tesisi, altı füze ile hedef aldı. Bu noktalar arasında hava üssü, istihbarat toplama tesisi ve lojistik merkezler de bulunuyor.

Hedefe ulaşan füzelerin oranı giderek arttı

İsrail makamlarının söz konusu saldırılarla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmadığı belirtilirken, The Telegraph'ın analizinde dikkat çeken bir diğer detay da İran tarafından atılan füzelerin isabet oranında artış olduğuydu. Habere göre, ilk sekiz gün boyunca hedefe ulaşan füzelerin oranı giderek artarken, yedinci gün itibarıyla fırlatılan füzelerin yaklaşık yüzde 16'sı İsrail'in hava savunmasını aşarak hedeflerine ulaştı.