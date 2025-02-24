Uygulama mağazası Aptoide, AB kullanıcılarına sunuldu! Eski uygulama ve oyun sürümlerine erişim imkanı...

Uzun yıllardır Android platformunda faaliyet gösteren alternatif uygulama mağazası Aptoide, Avrupa Birliği'ndeki (AB) iPhone kullanıcılarına resmi olarak sunuldu.

Uygulama, Apple’ın alternatif uygulama yükleme desteği sayesinde artık iOS ekosistemine de hizmet vermeye başladı. Haziran 2024’te beta sürümünde olan mağaza, tüm AB ülkelerinde kullanıma açıldı.

Eski uygulama ve oyun sürümleri sunuluyor

Aptoide, kullanıcılarına eski uygulama ve oyun sürümlerini yükleme imkânı tanıyor. Bu özellik, eski iPhone modellerinde yaşanan uyumluluk sorunlarını çözmekte yardımcı olurken, oyunların önceki sürümlerini kullanmak isteyenlere de avantaj sunuyor.

Mağazada, PUBG Mobile, Free Fire, Gardenscapes, Mobile Legends, Top Eleven ve Matchington Mansion gibi popüler oyunların yanı sıra, Facebook, Snapchat, Netflix, YouTube, Instagram ve TikTok gibi çok kullanılan uygulamalar da yer alıyor.

Apple ekosistemine alternatif bir seçenek

Aptoide CEO'su Paulo Trezentos, mağazanın tam sürüm lansmanı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Apple kullanıcıları artık daha fazla uygulama seçeneğine erişebiliyor. Ancak iOS platformunun daha açık hale gelmesi ve kullanıcıların karşılaştığı engellerin azaltılması için çalışmalarımız devam edecek" dedi.