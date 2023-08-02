Uygurları zorla çalıştıran iki Çinli şirkete ABD'de yasak

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın yayımladığı açıklamada, bugünden itibaren Çin'in kuzeybatısındaki Sincan merkezli Chenguang Biyoteknoloji şirketi ile Hubei merkezli Camel şirketinin ülkeye girişi engellenecek firmalar listesine dahil edildiği belirtildi.

İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, yapılan yasaklamanın, "Biden-Harris yönetiminin, organizasyonları işledikleri korkunç insan hakları ihlalleri ve zorunlu çalıştırma faaliyetlerinden sorumlu tutma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Sincan'da insanların zorla çalıştırılmasıyla elde edilen malları ABD ticaretinde uzak tutmak için ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Böylece toplamda 24 şirketin Sincan'da zoraki iş gücü kullandığı için ABD'ye girişi yasaklandı.

Çin eleştirilerin hedefinde

Çin, son yıllarda başta ABD olmak üzere Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlık mensuplarını hedef alan sistematik hak ihlallerine ilişkin iddialar nedeniyle uluslararası kamuoyunda eleştirilerin hedefi oluyor.

ABD Kongresi, Aralık 2021'de Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri ile diğer etnik ve dini azınlıkların zorla çalıştırılması yoluyla ürettiği malların ABD'ye ithalatının yasaklanmasını öngören yasayı kabul etmişti.

Pekin yönetimi sözcüleri ise zorla çalıştırma iddialarını "Çin karşıtı güçlerce uydurulmuş yalanlar" olarak nitelemiş; ülkedeki insan hakları durumunun gerçeğe aykırı karalanmaya çalışıldığını savunmuştu.