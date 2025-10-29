Uyuşturucu çetesine dev baskın: 64 ölü

Brezilya'da yaklaşık 2 bin 500 polis ve asker, Rio’nun yoksul semtlerinden Complexo do Alemão ve Penha favelalarında faaliyet gösteren uyuşturucu çetelerine karşı salı günü kapsamlı bir baskın başlattı.

Helikopterler ve zırhlı araçların da kullanıldığı operasyonda 81 kişi gözaltına alındı, 93 tüfek ve yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi.

“Şehrin tarihindeki en büyük operasyon”

Rio Eyaleti Valisi Claudio Castro, operasyonu “şehrin tarihindeki en büyük güvenlik harekâtı” olarak tanımladı. Castro, 64 suçlunun etkisiz hale getirildiğini belirterek, “Devletin otoritesi suçun önünde geri adım atmayacak” dedi.