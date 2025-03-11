Uzaktan devre dışı bırakılabilirler mi? Almanya’nın F-35 planı, ABD’nin 'Kill switch' endişesiyle gündemde!

Almanya'nın ABD'den alacağı F-35A savaş uçakları, 'kill switch' (kapatma anahtarı) sistemi nedeniyle tartışma konusu oldu. Almanya, 2026 yılı itibarıyla 35 adet F-35A savaş uçağı almayı planlarken, ABD'nin bu uçaklara uzaktan erişim sağlayarak devre dışı bırakma olasılığı, Berlin’deki güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna politikasına dayalı kararları, bu endişeyi daha da güçlendirdi.

Alman yetkililere göre, Trump yönetimi, F-35A savaş uçaklarına 'kill switch' adı verilen bir sistem entegre ederek uçakları istediği anda uzaktan devre dışı bırakabilir. HENSOLDT’un iletişim direktörü Joachim Schranzhofer, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, bunun sadece bir söylenti olmadığını, bu durumun Avrupa’nın askeri bağımsızlığı için ciddi bir güvenlik riski oluşturabileceğini belirtti.

Savunma uzmanı Richard Aboulafia, Financial Times’a yaptığı açıklamada, yazılımda yapılacak küçük değişikliklerle ABD’nin uçakların çalışmasını durdurabileceğini, ancak henüz kill switch'in bu uçaklarda olup olduğuna dair somut bir kanıt olmadığını söyledi.

Eski Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger, ABD'nin Ukrayna'ya desteğini kesmesinin Almanya'nın Washington’a olan güvenini sarstığını belirterek, "ABD, Almanya'nın alacağı F-35'lere de Ukrayna'da yaptığını yaparsa, anlaşmanın iptali gündeme gelebilir" dedi.

Öte yandan, İsviçre Savunma Bakanlığı ve Belçika Savunma Bakanı General Frederik Vansina, F-35’in 'uzaktan kumandalı bir uçak olmadığı' açıklamalarını yaparak, bu iddiaları reddetti.

Avrupa, silah ithalatında ciddi artışlar yaşarken, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) verilerine göre, 2020-2024 yıllarında Avrupa’nın silah ithalatı yüzde 155 artmış durumda. Avrupa ülkeleri, özellikle ABD'den silah alımına yönelirken, bu durumun askeri bağımsızlık ve güvenlik açısından tartışmalara yol açtığı görülüyor.