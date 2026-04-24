Uzay ekonomisi patlıyor: Ay’da kalıcı yaşam için tarih verildi

Uzay teknolojisi şirketi Voyager Technologies’in CEO’su Dylan Taylor, insanlar önümüzdeki on yıl içinde Ay’da yaşamaya ve çalışmaya başlayacak.

Dün Singapur'da katıldığı bir etkinlikte konuşan Taylor, 2020′lerin sonuna doğru Ay’da bir Ay üssü olacağını, yaşam destek sistemleri bulunan şişme bir yaşam alanı oluşturulacağını ve insanların burada yaşamaya başlayacağını söyledi.

Taylor, "2030′lu yılların sonlarına doğru New York’un kuzeyindeki evinizin verandasında oturup aya baktığınızda yanan ışıkları göreceksiniz, çünkü ayda yaşayan ve çalışan insanlar olacak" dedi.

Ay ekonomisi patlama noktasında

Ticari Uzay Federasyonu Başkanı Dave Cavossa’ya göre ABD, ticari uzay alanında açık ara küresel lider konumunda. Şubat ayında Deutsche Bank tarafından yayınlanan bir notta ise ay ekonomisinin patlama noktasına gelmek üzere olduğu belirtilmişti.

Kaynaklara göre, tarihin en büyük halka arzlarından biri için planlar yapan Elon Musk’ın SpaceX şirketi de ayda kendi kendine büyüyen bir şehir kurmaya odaklandı. Musk’a göre bu 10 yıldan kısa bir sürede gerçekleşebilir.

Jeff Bezos'un havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin da ocak ayında kalıcı ve sürdürülebilir bir ay varlığı kurmaya odaklanmak için uzay turizmi uçuşlarına ara vereceğini duyurmuştu.

Uzay yatırımları artıyor

Taylor, sektörün daha yeni başladığını belirterek, "Uzay sektörü hiç bu kadar hareketli olmamıştı" derken, Trump yönetimi savunma ve uzay harcamalarını hızlandırdı.

ABD Hava ve Uzay Kuvvetleri 2027 bütçesi için 300 milyar doların üzerinde kaynak talep etti. Uzay yatırımları hızla büyürken NASA’ya göre 'Alçak Dünya Yörüngesi’ne yönelik yatırım 2024’te 25 milyar dolardan 2025’te 45 milyar doların üzerine çıktı.

Veri merkezleri uzaya taşınıyor

Uzayda veri merkezleri fikri de hız kazanıyor. Uzay sistemleri şirketi Muon Space yetkilileri, bazı yapay zeka analizlerinin şimdiden yörüngede gerçekleştirildiğini ve önümüzdeki beş yıl içinde uzay tabanlı veri merkezlerinin faaliyete geçebileceğini belirtiyor.