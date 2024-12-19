Uzay mimarisinin ilk örneği! Mars'ta evler nasıl tasarlanacak?

Uzay koşullarında yaşanabilecekleri önceden tespit ederek gereken önlemleri erkenden almayı hedefleyen proje Habitat-1'de Hint uzay ajansı ISRO'in imzası var. Proje kapsamında, Himalaya Dağları'nın Hindistan'daki kolu Ladakh'ın yüksek bir bölümünde yerleştirilen özel birimde üç hafta teste tabii tutulan astronot, yumurta şekline benzeyen tasarımda uzay koşullarında yaşadı.

BBC'de yer alan habere göre yapılan simülasyon çalışmasında uzay mimarı olarak çalışan Aastha Kacha-Jhala'nın katkısı çok büyük. Hint şirketi Aaka'da görev alan isim, yumurta biçimindeki simülasyon biriminin de tasarımcısı.

BBC'ye konuşan Aastha Kacha-Jhala, bu simülasyonlar sayesinde, astronotların ve ekipmanların, uzaya gönderilmeden önce karşılaşabilecekleri sorunların tespit edilmeye ve çözülmeye çalışıldığını söylüyor. Söz konusu tasarım ise akıllara, "Uzay'da yaşam kolonileri kurulduğunda evler bu tasarıma mı benzeyecek?" sorusunu getiriyor.

İlk ödülünü ay üssünde bir yakıt ikmal istasyonu tasarladığı 'Ay Uzay Ödülü' ile kazanan Aastha Kacha-Jhala, The Mars Society of Canada'da Mimari Konsept Geliştiricisi olarak da çalışıyor. Mars'ın gelecekteki sakinleri için yapay zekalı algoritmik tasarım, dijital üretim ve mimari çözümlere katkıda bulunuyor.