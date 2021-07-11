Uzaya çıkan ilk milyarder iş adamı Branson geri döndü

Sahibi olduğu Virgin Galactic'in uzay aracıyla uzaya çıkan Sir Richard, bunun nasıl bir his olduğunu görmek istediğini söylemişti.

New Mexico'dan TSİ 17.30'da havalanan roket destekli uzay aracı, yaklaşık 1,5 saatlik uçuştan sonra başarıyla iniş yaparak geri döndü.

Uçuşta Virgin Galactic'te Baş Astronot Eğitmeni Beth Moses, Virgin Galactic'te Baş Operasyon Mühendisi olan Colin Bennett ve Virgin Galactic'te Devlet İşleri ve Araştırma Operasyonları Başkan Yardımcısı olan Sirisha Bandla da yer aldı.

Bu uçuşla Richard Branson, uzay turizmi konusunda rakipleri Jeff Bezos ve Elon Musk'ı geride bıraktı.