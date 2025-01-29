Uzay'da esaret! Trump, astronotlar için Musk'tan yardım istedi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Boeing mekiğinin arızalanması nedeniyle astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, 5 Haziran 2024'ten beri Uzay'da sekiz aydır mahsur.

Bir haftalık test uçuşuna giden astronotlar'ın dönüşü Boeing'in Starliner kapsülünün arızası nedeniyle ertelendi. Kapsül Dünya'ya boş dönerken, astronotların mart sonu veya nisan aynı başında dönebileceği belirtiliyor.

Musk'a direktif vermiş

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Astronotların, ISS'de aylardır beklediklerini kaydeden Trump, "Elon Musk ve SpaceX'ten, (eski ABD Başkanı Joe) Biden döneminde adeta uzayda terk edilen iki cesur astronotu 'gidip getirmelerini' istedim." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Musk, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, en yakın sürede astronotları dünyaya getirebilmek için çaba sarf edeceğini vurguladı.