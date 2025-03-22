Uzayda mahsur kalan astronotlara Trump'tan ilginç teklif
Dokuz aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan iki astronot Butch Wilmore ve Suni Williams, 18 Mart'ta Dünya'ya dönmüştü. Astronotların fazla mesai hak ettiklerine yönelik basın mensubundan gelen soruya Trump, " Eğer bunu ödemek zorundaysak, bunu kendi cebimden öderim" dedi.
SpaceX'in sahibi Elon Musk'a 9 ay Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan astronotları Dünya'ya döndürdüğü için teşekkür eden ABD Başkanı Donald Trump, astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams hakkında esprili bir açıklamada bulundu.
Oval Ofis'te basın mensuplarıyla buluşan Trump, bir gazetecinin astronotların 1430 dolar fazla mesai hak ettiklerini anımsatması üzerine, "Kimse bana bundan bahsetmedi. Eğer bunu ödemek zorundaysak, bunu kendi cebimden öderim. Tamam onlar için bunu yapacağım" ifadelerini kullandı.