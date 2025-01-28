Uzmanlar ECB'nin perşembe açıklayacağı politika faizi kararını değerlendirdi

Euro Bölgesi'nde resesyon-enflasyon ikileminin daha çok etkili olmasının gelecek dönemde ECB'nin enflasyonla mücadelesini zorlaştırabileceği öngörülürken, uzun süren parasal sıkılığın resesyon risklerini besleyebileceği tahmin ediliyor.

Rabobank Kıdemli Makrostratejisti Bas Van Geffen, "ECB'nin ocak ayında politika faizini 25 baz puan daha düşürmesini bekliyoruz ve bu durum piyasayı şaşırtmamalı. Mevcut piyasa fiyatlandırmaları ECB'nin ocak ayı toplantısında faiz oranlarını düşürme olasılığının yaklaşık yüzde 97 olduğunu gösteriyor" diye konuştu ve Trump'ın henüz herhangi bir tarife uygulamamış olsa da belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiğini söyledi.

ECB'nin ocak, mart ve nisan ayı toplantılarında politika faizlerinden 25 baz puanlık indirime gidebileceği öngörüsünde bulunan Geffen ancak tarifelere yönelik belirsizlikler ve potansiyel tarife açıklamalarının ECB'nin bundan sonraki hamleleri için belirleyici olabileceğini aktardı.

"Enerji ve gıda fiyatlarındali artışa dikkat!"

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, Trump'ın başkan seçilmesinin ardından artan belirsizliğin Euro Bölgesi'ndeki kısa vadeli büyüme perspektiflerini daha da tehlikeye attığını belirtti. Bunun para politikasında daha fazla gevşeme yapılabileceği konusunda gerekçe oluşturduğunu ifade eden Houte, aynı zamanda enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle enflasyonun ilk çeyrekte ECB tahminlerinden daha yüksek gerçekleşmesinin de mümkün olduğunu aktardı.

Houte,"Ancak, ücret artışlarının zayıflayan işgücü piyasasının etkisiyle azalacağı beklentisi ve mevcut faiz oranı seviyesinin hala kısıtlayıcı olduğu düşünüldüğünde, ECB faiz oranlarını kademeli bir hızda da olsa düşürmeye devam edebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Natixis Avrupa Makroaraştırma Başkanı Dirk Schumacher, ECB'nin ocak ayı toplantısında politika faizlerinde 25 baz puanlık indirim yapmasının beklendiğini kaydetti.