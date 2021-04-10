Vaka sayıları kısıtlamaları geri getirdi: İran'da 10 günlük kapanma kararı

İran'da 21 Mart'ta kutlanan Nevruz Bayramı'ndan önce 20 Mart'ta 7 bin 540 olan vaka sayısı bugün 19 bin 666 olarak kaydedilirken 75'e düşen can kaybı da 193'e çıktı.

Nevruz Bayramı'ndan önce ülke genelinde yüksek riskli olarak belirlenen "kırmızı" kategorideki şehirlerin sayısı 9 iken dün 257'ye yükseldi ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkesinde salgının 4. dalgasının başladığını resmen duyurdu.

Bugünden itibaren yüksek riskli olarak belirlenen kırmızı kategorideki şehirlerde uygulanacak kısıtlamalar çerçevesinde fırın, market, kasap, hastane, eczane ve zaruri olan işletmeler dışındaki iş yerleri 10 gün boyunca kapalı olacak. Bu süre içinde restoranlar paket servis hizmeti verebilecek.

Kısıtlamalar çerçevesinde kırmızı kategorideki şehirlere giriş-çıkışlar yasak olacak. Araçların trafik plakalarının bağlı bulunduğu şehirden kırmızı kategorideki bir şehre gitmeleri halinde para cezası kesilecek.

Öte yandan akşam 22.00 ile sabah 04.00 saatleri arasındaki araçların trafiğe çıkış yasağı da sürecek. Yasak ihlali yapan araçlara yine 1 milyon tümen (300 Türk lirası) para cezası verilecek.

Kısıtlamaların ilk gününde başkentteki ticaretin can damarlarından Tahran Büyük Pazar'daki dükkanların kapalı olduğu görüldü. Büyük Pazar'ın yanı sıra başkentteki diğer çarşı pazarlarda da esnaf kepenk kapatırken, caddelerdeki trafiğin de normal zamanlara göre azaldığı dikkatleri çekti.

Sağlık Bakanı Said Nemeki, Nevruz Bayramı'ndaki seyahatler ve ucuz tavuk almak için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların vaka artışlarına neden olduğunu belirtirken, Tahran esnafı kısıtlamaların Nevruz Bayramı'ndan önce alınmamasına tepkili.

Tahran Büyük Pazar'da esnaflık yapan Selim Haydari, yaptığı açıklamada, esnafın zor durumda olduğunu, kiralarını ödeyemedikleri için dükkan sahipleriyle karşı karşıya geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bayramda serbest bıraktılar, halk seyahatlere çıktı. Bir sorun olmadı. Şimdi yeniden kısıtlamaları getiriyorlar. Bayramda seyahatleri neden engellemediler? 'Cumhurbaşkanı serbestsiniz gidebilirsiniz' dedi. Vatandaşlar da seyahate çıktı ve tüm şehirlerde yoğunluk oldu."