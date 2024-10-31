Valencia faciasında ölü sayısı 140'ı aştı

Sel felaketinin yaşandığı Valencia'daki durumu değerlendiren AEMET yetkilileri, "Normalde 1 yılda alınan yağış sadece 8 saatte düştü" ifadesini kullandı. Yetkililer, en fazla zararı gören Paiporta, Utiel ve Chiva ilçelerinde metrekareye 491 litreyi bulan yağış düştüğünü vurguladı. 140'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği sel ve su baskını felaketinde hala çok sayıda kayıp bulunuyor.

En fazla ölü sayısı 45 ile Valencia'nın Paiporta ilçesinde olurken yaklaşık 25 bin nüfusu olan bu yerleşim yerindeki halk, bölgeye gelen gazetecilere verdikleri röportajlarda "Hayat artık bizim için normal değil" görüşünde birleşti.

Öncelik kayıpları arama ve kurtarma çalışmalarında

Diğer yandan askeri birliklerin de çalıştığı felaket bölgelerinde durumun oldukça kötü olduğunu duyuran Savunma Bakanı Margarita Robles, "Halen çok sayıda kayıp var" dedi. Valencia'ya giden Başbakan Pedro Sanchez de basına yaptığı açıklamada, hava durumunun halen çok kritik olduğunu ve vatandaşların temkinli olmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

"Önceliğimiz kayıp vatandaşlarımızı bulmak ve bunun için karadan, havadan, denizden tüm destek sağlanacak ve ne kadar sürerse sürsün arama ve kurtarma çalışmaları devam edecek" diyen Sanchez, "felaket bölgesi" ilan edilen yerlerin yeniden inşası için devletim tüm ekonomik kaynaklarının seferber edileceğini, Avrupa Birliği'nden de kaynak sağlanacağını belirtti. Carlos Mazon da mağdurlara "acil ve direkt 250 milyon Euro para yardımı" yapılacağını duyurdu.

Yağmalama vakaları artıyor

Diğer yandan, bölgedeki felaketin ardından güvenlik sorunu öne çıkarken birçok yerde yağmalama vakaları görüldü. İçişleri Bakanlığı, alışveriş merkezlerinde dükkanları yağmalamaya yeltenen 39 kişinin tutuklandığını açıkladı. Bölgede güvenliğin yanı sıra su ve gıda krizi de yaşanıyor. İçme suyu ve gıda yardımları için Valencia'nın birçok ilçesinde vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Eğitime 2 hafta ara verildi

Eğitime ara verilen, Madrid'e tren seferlerinin en az 15 gün iptal edildiği, birçok yolda ulaşımın kapatıldığı ve su baskınından dolayı 8 hastanenin kapalı tutulduğu Valencia'da halen 77 bin haneye elektrik verilemiyor.

İki gün öncesine göre hafiflese de şiddetli yağış ve fırtınanın, hala İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde etkili olduğunu açıklayan yetkililer, kırmızı ve turuncu alarmın olduğu yerleşim yerlerindeki halka "zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları" tavsiyesinde bulundu.