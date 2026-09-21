Vance’ten Trump’ın medya yasağına destek

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Vance, Başkan Donald Trump'ın haber kanalları CNN ve MS NOW ile Politico internet sitesinin Beyaz Saray'a erişimini yasaklama kararına destek verdi.

The Hill gazetesinin haberine göre, Vance, Joint Base Andrews Hava Üssü'nde basın mensuplarına konuya ilişkin açıklama yaptı.

Vance, "(Trump) Medya kuruluşlarını yasaklamıyor. Yaptığı şey, 'Eğer etkili şekilde propaganda yaparsanız, Beyaz Saray'a özel erişim vermeyeceğiz.' demektir." ifadelerini kullandı.

Medya kuruluşlarının halen Beyaz Saray hakkında haber yapabileceklerini belirten Vance, bu kuruluşların ABD yönetimi içindeki ve dışındaki kişilerle de konuşabileceklerini kaydetti.

Vance, "İfade özgürlüğüne erişimleri halen var. Artık Beyaz Saray'da ofisleri olmayacak ve bence bu tamamen uygun." yorumunu yaptı.

Başkan Trump, Beyaz Saray'a girişlerini yasaklamıştı

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CNN, MS NOW ve Politico'nun "Beyaz Saray'dan derhal yasaklandığını" açıklamış ve bu karara gerekçe olarak "sürekli yalan haber yapmalarını" göstermişti.

ABD'de medya kurumları CNN, MS NOW ve Politico ise Trump'ın, muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasaklama kararına karşı federal mahkemede dava açmıştı.