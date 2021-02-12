Varyantlarla 10 yıl uğraşabiliriz

Hilal SARI

Ne oldu?

Türkiye’de de 300’e yakın vakada tespit edilen ve en az 50 ülkeye ulaşmış olan İngiltere, Kent kaynaklı COVID-19 varyantının, tüm dünyadaki baskın varyant haline geleceği öne sürüldü. İngiltere’nin COVID-19 genom çalışmalarının başındaki uzman, İngiltere’nin haftada sadece 20 bin pozitif testin varyantlarını inceleyebildiğini belirterek pandemiyle mücadelede varyantları incelemenin çok zaman alması nedeniyle 10 yıl boyunca virüsün varyantlarıyla ulaşmak zorunda kalabileceğimizi söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü de aşıların henüz pandemiyle mücadelede yetersiz olduğuna dikkat çekerek, aşıların etkinliğini etkileyebilecek mutasyonları geciktirmek ve bulaşmayı azaltmak için elimizden gelen herşeyi yapmamız gerektiğini söylüyor.

Ne Dediler?

İngiltere’nin COVID-19 Genom Çalışmaları Konsorsiyumu Direktörü ve Cambridge Üniversitesi Kamu Sağlığı ve Mikrobiyoloji Profesörü Sharon Peacock, BBC’ye yaptığı açıklamada “İngiltere’de baskın varyant oldu. Çok büyük ihtimalle dünyada da baskın varyant olacak” dedi. Şu anda pandemiyi etkileyen en büyük unsurun “bulaş” olduğunu belirten Peocock “Virüsü yendiğimiz ya da virülant (hasta edici) olmamak üzere mutasyona uğradığı zaman endişelenmeyi bırakabiliriz. Ancak geleceğe baktığımızda, bunun için yıllarca çalışmalıyız. Bence bunu 10 yıl daha yapacağız” dedi. Peacock bunun pandeminin 10 yıl boyunca bu şekilde süreceğini düşündüğünden değil, varyantların genomlarının incelenmesinin çok zaman alacağından mücadelenin bu kadar uzayabileceği öngörüsünü paylaştığını belirtiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge de henüz aşıların salgını kontrol altına almak için yetersiz olduğuna dikkat çekerek “Aşının etkinliğini etkileyebilecek mutasyonları geciktirmek ve bulaşmayı azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Bulaşmayı şimdi durdurmazsak, bu pandemiyi kontrol altına almak için aşılardan beklenen faydalar yeterli olmayabilir" dedi. Kluge şu anda Avrupa’da aşılamanın (doz) vaka sayısını geçtiği bilgisini de verdi ancak ölüm sayısı azalsa da rakamların hala çok yüksek olduğuna dikkat çeken DSÖ yetkilisi “Şu anda aşı umudu ile yanlış bir güvenlik hissi arasında ince bir çizgi var” diyor.

Şimdiye kadar İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya’da üç varklı varyant biliminsanlarını en çok endişelendiren mutasyonlar. Henüz daha ölümcül olduklarına ilişkin yeterli bir veri yok ancak tüm bu varyantların virüsü daha bulaşıcı hale getirdiği bilim insanlarının ortak bulgusu. Bu varyantların üçü de virüsü daha bulaşıcı hale getiren N501Y mutasyonu geçirdi. Güney Afrika ve Brezilya varyantlarında bağışıklık tepkisini de etkileyen dolayısıyla mevcut aşıları daha etkisiz hale getiren E484K mutasyonunun da yaşandığı belirtiliyor.

Ne olacak?

The Economist dergisinde yer alan bir analizde aşının tüm aksaklıklara rağmen mucize niteliğinde olduğuna dikkat çekilerek COVID-19 pandemisinin zamanla pandemi özelliğini kaybedip bölgesel salgınlara dönüşeceği öngörüsü paylaşılıyor. Öte yandan bilim insanlarının uyarılarını yakından takip ederek aşı dışında kamu sağlığı önlemlerini de hızla alan ülkelerde pandemiyle mücadelenin daha başarılı olması bekleniyor.

Almanya’da dün kısıtlamalar tekrar 7 Mart’a kadar uzatılırken, tekrar maskesiz ve karantinasız yaşamayı başaran Avustralya’nın Melbourne kentinde bir otelden yayıldığı tespit edilen mini salgının sadece 13 vakaya ulaşması sonrası en nüfuslu 2. eyalet olan Victoira’da 5 günlük karantina kararı alınması, pandemiyle mücadelenin temel taşı olan ihtiyatlı kamu sağlığı politikalarına örnek olarak gösteriliyor.