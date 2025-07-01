Vasiyeti yerine getirildi, gökten para saçıldı!

ABD'nin Detroit kentinde, Alzheimer hastası 58 yaşındaki Darrell Thomas, 15 Haziran’da hayatını kaybetti.

Ölümünün ardından Thomas’ın dikkat çeken vasiyeti için harekete geçildi.

Helikopterden 5 bin dolar saçıldı, trafik durdu

Thomas'ın vasiyeti üzerine oto yıkama dükkanının bulunduğu Gratiot Bulvarı'na helikopterle havadan 5 bin dolar para ve gül yaprakları saçıldı. Sıra dışı anlarda insanların araçlarından inmesiyle trafik dakikalarca durdu.

Bazıları koşarak banknotları topladı. Thomas'ın yeğeni Crystal Perry yaptığı açıklamada, "Bu, onun topluma olan sevgisinin son ifadesiydi, çünkü o bir yardımseverdi" ifadelerini kullandı.