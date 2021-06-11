Vatandaş gazeteciliğine Pulitzer ödülü
Dünyanın en prestijli gazetecilik ödülleri olan Pulitzer ödülleri sahiplerini buldu. Siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinden önceki son dakikalarını kaydeden Darnella Frazier adlı genç kız Pulitzer ödülü kazandı.
Amerika'da siyahi George Floyd'un öldürülmesi sonrasında yaşanan olayları aktaran yerel gazete Star Tribune, kentte yaşanan sosyal ayaklanmalarla ilgili haberiyle "en iyi son dakika haberi" ödülünü aldı.
Star Tribune muhabirleri, öfkeli protestocuların bir polis karakolu dahil birçok binayı ateşe verdiği olayları anbean aktarmıştı.
Cep telefonuyla kaydedilen videoya ödül
George Floyd'un ölümüyle sonuçlanan gözaltı dakikalarını, cep telefonuyla kaydedip belgeleyen genç kız ise Pulitzer'ın "özel alıntı" ödülünü kazandı.
Pulitzer'dan yapılan açıklamada Darnella Frazier'ın ”George Floyd cinayetini cesurca kayıt altına aldığı, bu video görüntülerinin dünya çapında polis şiddetine karşı protestolara yol açmasının gerçeklik ve adalet arayışında vatandaş gazetecilerin oynadığı hayati rolü öne çıkardığı için” ödüle layık görüldüğü belirtildi.
Frazier, Floyd'un ölümünü cep telefonunun kamerasıyla kaydettiği 2020 Mayıs'ında 17 yaşındaydı.
Kamu hizmeti gazeteciliği ödülü ise, New York Times'a verildi.