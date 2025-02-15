Vatikan duyurdu: Papa Franciscus hastaneye kaldırıldı

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, bronşit rahatsızlığı nedeniyle Roma’daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Vatikan Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Papa Franciscus, sabah saatlerinde yapılan kabullerinin ardından, gerekli tetkiklerin yapılması ve bronşit tedavisinin hastanede sürdürülmesi amacıyla Gemelli Hastanesi’ne yatırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Tedavi süreci ve son durum

İtalyan haber ajansı ANSA, Papa Franciscus’a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Papa’nın hastanedeki tedavisinin 5 gün sürebileceğini belirtti.

Vatikan Basın Ofisi tarafından gün içinde yapılan ikinci açıklamada ise, “Son günlerde bronşit rahatsızlığı giderek kötüleştiği için Papa'ya gerekli tetkikler yapıldı ve ilaç tedavisine başlandı. İlk testlerde solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği tespit edildi. Klinik durumu stabil, ancak ateşinde hafif değişiklikler görülüyor” denildi.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, akrediteli gazetecilere yaptığı açıklamada, Papa’nın sakin ve iyi olduğunu, hastane odasında gazetelerini okuduğunu belirtti.

Son haftalarda bronşit şikayetleri artmıştı

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat tarihlerinde düzenlenen halka açık etkinliklerde nefes almakta zorlandığını belirterek konuşmalarını yardımcılarına okutmuştu.

Ay başından bu yana bronşit nedeniyle zor günler geçirdiği bilinen Papa, 2023 yılında da iki kez hastanede tedavi görmüştü. Bunlardan ilki nefes darlığı şikayeti nedeniyle, diğeri ise karın duvarına protez yerleştirilmesi için gerçekleştirilmişti.

Papa'nın sağlık durumu yakından takip edilirken, önümüzdeki günlerde Vatikan’dan yeni açıklamalar yapılması bekleniyor.