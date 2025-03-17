Vatikan’da bir aydan fazladır hastanede yatan Papa’nın bir kare fotoğrafını paylaştı

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle bir ayı aşkındır Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan ve burada çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın durumuyla ilgili Vatikan, bir fotoğraf karesi ve bazı bilgiler paylaştı.

Vatikan Basın Ofisi'nin paylaştığı fotoğraf karesinde, Papa Franciscus, hastanenin 10. katındaki odasına yakın şapelde pazar ayini dolayısıyla dua ederken görülüyor.

Söz konusu fotoğraf, 14 Şubat'tan bu yana hastanede yatan Papa'nın paylaşılan ilk fotoğrafı olma özelliği taşıyor.

Vatikan Basın Ofisi, ayrıca paylaştığı bilgide de Papa'nın durumunun stabil olduğunu belirterek, fizik tedavi ve solunum fizyoterapisinin devam ettiğini bildirdi.

Papa'nın gününü ibadet ederek, dinlenerek ve biraz da çalışarak geçirdiği aktarıldı.

Katoliklerin ruhani liderinden bugüne kadar herhangi bir görsel paylaşılmaması sosyal medyada bazı spekülasyonlara yol açmıştı.

Papa, 14 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi görüyor

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat'ta Gemelli Hastanesine kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.

22 Şubat'ta ise astım krizi geçiren Papa'nın durumunun kritik olduğu ifade edilmişti.

Vatikan, 28 Şubat'ta bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti. Papa'nın durumu 1-2 Mart'ta ise stabil kalmıştı.

Katoliklerin ruhani lideri, 3 Mart'ta iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlanmıştı.

4 Mart'tan bu yana stabil olan Papa, hafif iyileşme belirtileri göstermeye başlamıştı.

Papa'nın 12 Mart'ta çekilen son göğüs röntgeninin önceki günlerde kaydedilen iyileşmeleri radyolojik olarak doğruladığı bildirilmişti.