Vatikan'da yapılan ikinci gün oylamasında da yeni papa seçilemedi

Vatikan’da, Papa Francis’in geçen ay yaşamını yitirmesinin ardından başlayan papa seçimi süreci ikinci gününde de sonuç vermedi. Sistina Şapeli’nin bacasından bir kez daha siyah duman yükseldi ve yeni papa belirlenemedi.

Katolik Kilisesi'nin yeni liderini belirlemek için 71 farklı ülkeden gelen 133 seçici kardinal, 267. papa için yapılan seçimde ikinci gün oylamalarını gerçekleştirdi. Ancak kardinallerin hiçbir adaya yeterli desteği vermemesi üzerine seçim süreci uzadı.

Bugün iki seçim daha planlanıyor

Oylamalar, adaylardan birinin üçte iki çoğunluk olan 89 kardinalin oyunu alana kadar devam edecek. Gün içinde iki kez daha oylama yapılması planlanıyor. Seçim sonucunda papa belirlenirse, Sistina Şapeli’nin bacasından beyaz duman yükselecek ve Vatikan çanları çalmaya başlayacak.

Papa Francis, 2013 yılında gerçekleştirilen konklavda, ikinci günün beşinci oylamasında papa seçilmişti. 2005’te ise Papa XVI. Benedict’in seçimi de iki gün sürmüştü.