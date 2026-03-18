Vatikan’dan ABD ve İsrail’e “Savaşı durdurun” çağrısı

İtalyan Parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo hakkındaki bir kitabın tanıtımına katılan Parolin, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran’a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın da misillemeleriyle süren Orta Doğu'daki krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kardinal Parolin, yaptığı konuşmada, "(ABD Başkanı) Donald Trump burada olsaydı, ona en kısa sürede durmasını söylerdim, çünkü tırmanma tehlikesi kapımızda." dedi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına işaret eden Parolin, "Lübnan'ı rahat bırakın derdim ve bu mesaj İsraillilere de yöneltilmeli. Var olduğuna inandıkları sorunları barışçıl diplomasi ve diyalog yoluyla çözmeye çalışmalıyız." diye konuştu.

Kardinal Parolin, 8 Mayıs 2025'te Katolik Kilisesi'nin başı ve Vatikan Devlet Başkanı olarak seçilen Papa 14. Leo'nun, o gün ilk verdiği mesajın da silahsızlanma üzerine olduğunu hatırlatarak, bunun Orta Doğu’daki dramatik olaylar karşısında gerekli bir şey olduğunu kaydetti.