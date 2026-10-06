Veba salgını kapıda mı? Sibirya'daki ölüm sonrası DSÖ'den ilk açıklama

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Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir laboratuvar çalışanının nedeni belirlenemeyen zatürre nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) devreye girdi.

DSÖ, Irkutsk bölgesindeki vakaya ilişkin Rus sağlık yetkilileriyle temas halinde olduğunu bildirirken, mevcut bilgilere göre genel nüfusa yönelik halk sağlığı riskinin düşük göründüğünü açıkladı.

Ölüm nedeni henüz belli değil

DSÖ, Irkutsk bölgesinde bir laboratuvar çalışanının 2 Ekim'de şiddetli zatürre nedeniyle hayatını kaybettiğine ilişkin haberlerden haberdar olduğunu belirtti. Ancak ölüm nedeninin henüz resmi olarak doğrulanmadığı ve laboratuvar testlerinin devam ettiği kaydedildi. Hastayla temas eden kişilerin de tespit edilerek sağlık durumlarının takip edildiği, şu ana kadar hiçbir temaslıda hastalık belirtisi görülmediği bildirildi.

"Akciğer vebası" iddiası ortaya atılmıştı

Irkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de bölgede yaşayan bir kişide "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna ilişkin bilgiler üzerine olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonunu toplamıştı. Bazı sosyal medya kanallarında ise Irkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünde çalışan kişinin "akciğer vebası" nedeniyle öldüğü öne sürülmüştü. Bu iddia resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi de çalışana "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulduğunu ve özel önlemlerin uygulamaya alındığını duyurmuştu.

DSÖ risk seviyesini açıkladı

DSÖ, olayın koşulları, devam eden laboratuvar testleri, temaslıların sağlık durumu ve olası uluslararası halk sağlığı sonuçları konusunda Rus yetkililerden bilgi istedi. Örgüt, ihtiyaç duyulması halinde destek sağlamaya hazır olduğunu da bildirdi. DSÖ, mevcut resmi olmayan bilgilere dayanarak genel nüfusa yönelik halk sağlığı riskinin düşük göründüğünü, yeni bilgiler geldikçe risk değerlendirmesinin güncelleneceğini açıkladı.

Akciğer vebasının belirtileri neler?

Akciğer vebası, Yersinia pestis bakterisinin akciğerleri enfekte etmesiyle ortaya çıkan ve vebanın en ağır seyreden türlerinden biri olarak bilinen bir hastalık.

DSÖ ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre belirtiler, yüksek ateş, titreme, baş ağrısı, halsizlik, öksürük, göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile başlıyor. Hastalığın ilerlemesi durumunda kanlı veya sulu balgam da görülebiliyor. Akciğer vebası erken tedavi edilmediğinde hızla ağırlaşabiliyor.

Akciğer vebası nasıl bulaşır?

Akciğer vebasını diğer veba türlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri insandan insana bulaşabilmesi. Hastalık, akciğer vebası bulunan bir kişinin öksürmesi veya hapşırması sırasında saçılan solunum damlacıklarıyla yakın temastaki kişilere geçebiliyor.

Veba bakterisi ayrıca enfekte pirelerin ısırması, enfekte hayvanlarla temas veya bulaşıcı vücut sıvıları ve materyallerle korunmasız temas yoluyla da insanlara bulaşabiliyor.