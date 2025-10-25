Venezuela Başkanı Maduro’dan ABD’ye sert çıkış: Yeni sonsuz bir savaş icat ediyorlar

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin Karayipler’deki askeri faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkent Caracas’ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Maduro, Washington yönetiminin bölgede “uydurulmuş bir savaş” hazırlığında olduğunu savundu.

Maduro, “Yeni sonsuz bir savaş icat ediyorlar. Bir daha asla savaşa karışmayacaklarına söz vermişlerdi ama şimdi bizlerin engelleyebileceği yeni bir savaş uyduruyorlar. ABD halkı bunu biliyor, onlara sormak gerekir. Acaba Vietnam’daki gibi başka bir savaş mı istiyorlar? ABD halkı gerçekten Kolombiya, Venezuela ve tüm Karayip halklarına karşı bir savaşı destekliyor mu?” dedi.

“Venezuela koka yaprağından arınmış bir ülke”

Maduro, ülkesinin uyuşturucu üretimiyle ilişkilendirilmesini reddederek, Venezuela topraklarının “koka yaprağı üretiminden arınmış bir ülke” olduğunu söyledi. ABD’nin Venezuela’ya yönelik suçlamalarını “abartılı, kaba ve tamamen asılsız” olarak nitelendirdi.

Savunma Bakanı Lopez: Her gün hazırlıklarımızı sürdürüyoruz

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, devlet televizyonu VTV’ye yaptığı açıklamada ABD’nin bölgedeki askeri varlığına dikkat çekti.

Lopez, “Yüz yılı aşkın süredir karşı karşıya kaldığımız en büyük tehditle mücadele ediyoruz. ABD’nin hava ve deniz kuvvetlerinin oluşturduğu askeri yığınak, her geçen gün Venezuela kıyılarına biraz daha yaklaşıyor. Her gün hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Buradayız, korkmadan, yılmadan, gözdağına boyun eğmeden çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Lopez, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) ile devlet kurumlarının ülkenin savunmasına odaklandığını ve Venezuela’nın “gerçek bir tehditle mücadele ettiğini” vurguladı.

Karayipler’de artan askeri hareketlilik

Venezuela basınına göre, ABD son dönemde Karayipler ve Pasifik’te uyuşturucu taşıdıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonlarda 10 tekneye saldırı düzenledi ve bu saldırılarda 43 kişi hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartellerine karşı ordunun daha aktif kullanılması talimatını vermişti. Bu kapsamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise buna karşılık 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiklerini açıklamış ve olası bir saldırıya karşı hazır olduklarını duyurmuştu.