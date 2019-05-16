Venezuela: Büyükelçiliği Türkiye korusun

16 Mayıs 2019

Venezuela'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında ABD yönetiminin, ülkesinin Washington Büyükelçiliğinin boşaltılması kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ile Venezuela arasında diplomatik ilişkilerin kesildiğini ve Viyana Sözleşmesindeki diplomatik ilişkiler kapsamında ABD'nin başkent Caracas'taki büyükelçiliği için üçüncü bir ülke olan İsviçre'yi ''koruyucu devlet'' olarak seçtiğini belirten Moncada, ''Biz de Türkiye'yi hami devlet olarak önerdik. Teklifimize 'biz sizi tanımıyoruz' diyerek hayır dediler, Guaido'yu tanıdıklarını söylediler'' dedi.

ABD yönetimi, Nicolas Maduro'ya destek veren protestocuların içinde bir süredir nöbet tuttuğu Venezuela'nın Washington Büyükelçiliğini boşaltmak için yasal süreç başlattığını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Juan Guaido tarafından Washington'a büyükelçi olarak atanan Venezuelalı diplomat Carlos Vecchio'nun büyükelçiliğin boşaltılmasını talep ettiğini belirterek, protestoculara gönüllü şekilde elçilikten çıkmaları çağrısında bulunmuştu.

Protestocuların elçilikteki eylemleri sürüyor.

Kaynak: AA