Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Hiç kimse daha fazla şiddet istemiyor

Başkent Caracas'ta düzenlenen Uluslararası Anti-Faşist Dünya Festivali'nin kapanışına katılan Maduro, eski Kolombiya lideri Uribe'ye tepki gösterdi.

​​​​​​​Maduro, "Suçlu, katil Uribe, Venezuela için askeri müdahale çağrısında bulunuyor. Korkak adam, seni er meydanına davet ediyorum. Katil, uyuşturucu baronu ve korkaksın sen, başkalarının arkasına sığınıyorsun. Hiç kimse Uribe'nin istediği askeri müdahaleyi istemiyor, hiç kimse daha fazla şiddet istemiyor." ifadelerini kullandı.

Venezuela'nın küresel bir anti-faşist ittifak çağrısı yaptığını belirten Maduro, "Venezuela, Küba ve Nikaragua ile barış, egemenlik ve halkların kendi kaderini tayin hakkını savunmaya kararlı. Gerekirse silahlanmak zorunda kalırsak, bu hakkımızı koruyacağız." diye konuştu.

Maduro, her zamankinden daha güçlü olduklarını dile getirerek, "Venezuela, Nikaragua ve Küba, Latin Amerika'nın faşizme ve yeniden sömürgeleştirme çabalarına karşı mücadelenin ön saflarında yer alıyor." değerlendirmesi yaptı.

Venezuela'nın her türlü saldırganlığa karşı hazırlıklı olduğunu vurgulayan Maduro, buna silahlı mücadelenin de dahil olduğunu kaydetti.

Uribe'den uluslararası silahlı müdahale çağrısı

Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Uribe, dün Maduro'nun görevden alınması için uluslararası bir askeri müdahale çağrısında bulunmuş ve müdahalenin Birleşmiş Milletler (BM) desteğiyle gerçekleştirilmesi gerektiğini söylemişti.

Uribe, "Bu tiranların devrilmesi ve özgür seçimlerin derhal yapılması için BM destekli uluslararası bir müdahaleye ihtiyaç var. Venezuela ordusuyla işbirliği yapılarak diktatörlük sona erdirilmeli." ifadelerini kullanmıştı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı ise dünkü açıklamasında, Venezuela'daki insan hakları ihlalleri iddialarına dikkati çekmiş ve 28 Temmuz 2024'te yapılan seçimlerin özgür ve adil olmadığını bildirmişti.

Maduro yeni dönemi için yemin etmişti

Venezuela'da 28 Temmuz 2024'teki devlet başkanı seçimini yüzde 52 oyla 3. kez kazanan Nicolas Maduro, yeni dönemi için yemin etmişti.

Muhalefet koalisyonunun adayı olarak yarışan Edmundo Gonzalez, Maduro'nun halkın iradesine darbe yaptığını ileri sürmüştü.

G7 ülkelerinden dün yapılan ortak açıklamada, Maduro'nun yemin ederek göreve başlamasını "demokratik meşruiyetten yoksun" olması gerekçesiyle kınamıştı.