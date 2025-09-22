Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun YouTube kanalı erişime kapatıldı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun YouTube hesabının kapatıldığı duyuruldu. Telesur'un aktardığına göre, ABD merkezli X platformu üzerinden yapılan açıklamada, YouTube'un Maduro'nun resmi kanalını herhangi bir gerekçe göstermeden erişime kapattığı belirtildi.

200 binden fazla abonesi bulunan hesapta, Maduro'nun konuşmalarının yanı sıra Venezuela Devlet Televizyonu'nda yayımlanan haftalık programına ait bölümler de paylaşılıyordu. Platformun bu kararına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, kanalın kapatılması Venezuela kamuoyunda dikkat çekti.