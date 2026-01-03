Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro kimdir? Trump neden Venezuela'ya saldırdı?

Nicolas Maduro, Veneuzela'da "Bolivarcı devrim" gerçekleştirme idealiyle yola çıkan Hugo Chavez'in öğrencisi ve destekçisi olarak biliniyor.

Nicolas Maduro 23 Kasım 1962’de Venezuela’nın başkenti Caracas’ta doğdu.

Gençliğinde otobüs şoförlüğü yapan Maduro, 2005-2006 yıllarında Meclis Başkanlığı, 2006 yılından sonra da Dışişleri Bakanlığı yaptı.

Eski devlet başkanlarından Hugo Chávez'in altında Ekim 2012 tarihinden itibaren Devlet Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Chavez'in 5 Mart 2013'te hayatını kaybetmesinden 3 gün sonra geçici devlet başkanı olarak göreve başladı.

14 Nisan 2013 günü yapılan genel seçimlerinde ise devlet başkanlığına seçildi. O günden bu yana ise devlet başkanlığı görevini sürdürüyor.

Tartışmalı siyasi dönem

Maduro döneminde Venezuela, derin ekonomik kriz, yüksek enflasyon, gıda ve ilaç kıtlığı, kitlesel göç ve siyasi baskılar ile anıldı.

ABD ve bazı Batı ülkeleri Maduro yönetimine yaptırımlar uygularken; Rusya, Çin, Küba ve İran gibi ülkeler destek verdi.

Muhalefet ve birçok uluslararası kuruluş, insan hakları ihlalleri ve otoriter yönetim eleştirileri yöneltti.