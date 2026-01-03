Venezuela krizi sonrası piyasalar alarmda: İslam Memiş’ten altın ve gümüş uyarısı

ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri hamlesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalandığı yönündeki açıklamaların ardından, küresel piyasalarda gözler döviz, altın, gümüş ve petrol fiyatlarına çevrildi. Başkent Caracas’ta gece saatlerinde duyulan patlamalar ve ABD basınının operasyonun Başkan Donald Trump’ın talimatıyla başladığını yazması, jeopolitik risk algısını yeniden gündeme taşıdı.

"Şu anda piyasaları sarsmaz"

Finans Analisti İslam Memiş, yaşanan gelişmelerin küresel piyasalar üzerinde şimdilik sınırlı bir etki yaratacağını belirtti. Memiş, operasyonun kısa sürdüğüne ve arka planda anlaşmalı bir süreç olduğuna dikkat çekerek, “ABD’nin hızlı ve kontrollü hamlesi piyasaları şu aşamada sarsmaz. İçerde ve dışarda uzlaşı sağlanmış bir operasyon izlenimi var. Maduro’nun teslim edildiği çok net” değerlendirmesinde bulundu.

Bundan sonraki sürece işaret eden Memiş, jeopolitik risklerin yön değiştirebileceğini vurguladı. Memiş "Altında sözü büyük ölçüde ABD söylerken, gümüşte Çin belirleyici olur. Yatırımcılar altın için ABD’yi, gümüş için Çin’i yakından takip etmeli” diye konuştu.

Haber Global'e konuşan uzman isim, kısa vadede sert dalgalanmalar beklenmezken, jeopolitik gelişmelerin seyrine göre emtia piyasalarında yön arayışının sürebileceği uyarısında bulundu.