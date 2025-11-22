Venezuela lideri Maduro'dan öğrencilere görev

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'ta düzenlenen Öğrenci Günü etkinliklerine katıldı.

Venezuelalı öğrencilere önemli bir görev veren Maduro, öğrencilerden ABD'deki öğrenci hareketleriyle irtibat kurmalarını isteyerek, "Venezuela barış öğrenci gruplarına verdiğim ikinci görev Kuzey Amerika'daki (ABD) öğrenci hareketleriyle bağlantı kurarak onlara 'savaşı durdurun, savaşa hayır, Venezuela barış istiyor' mesajını iletmeleridir" ifadesini kullandı.

ABD'li öğrencilerin hoşgörülü bireyler olduğunu ve köklü üniversitelerde eğitim gördüklerini dile getiren Maduro, ABD ile Venezuela arasında yaşanması olası bir çatışmanın önlenmesi için onların desteğini istedi.

'Kim köleliğe boyun eğmek istiyorsa...'

Öte yandan devlet televizyonu VTV'nin haberine göre, Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ordu komutanlarıyla yaptığı toplantının ardından ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğini eleştirdi.

ABD'nin Latin Amerika ve Karayipler'de kendi çıkarlarına göre hareket eden hükümetleri desteklediğini savunan Lopez, "ABD'nin yeni dünya düzeninde güç kaybetme endişesi var. Bizim yolumuz açık, bizim yolumuz vatanseverlik yolu. Kim köleliğe boyun eğmek istiyorsa kendi yolunu seçsin" diye konuştu.

ABD'nin Karayip ülkesi Trinidad ve Tobago’daki askeri tatbikatlarının Venezuela halkının onuruna bir "saldırı" niteliği taşıdığını vurgulayan Lopez, "Karayip adası sakinleri ABD donanmasının bu tatbikatlarından rahatsız. Bu faaliyetlerin amacı Venezuela’yı tehdit etmekten başka bir şey değil" yorumunda bulundu.