Venezuela, Meksika, Kolombiya ve Küba'dan TUSAŞ saldırısına kınama!

Venezuela, Meksika, Kolombiya ve Küba'dan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terör saldırısını kınayan Venezuela hükümeti: "Venezuela, kardeş Türkiye halkının huzurunu bozmak amacıyla gerçekleştirilen bu saldırının cezasız kalmaması için Türk hükümetine desteğini teyit ediyor. Venezuela hükümeti, terörizmi ve sivil halk arasında korku ve endişe yaratmayı amaçlayan her türlü şiddet eylemini kararlılıkla reddettiğini bir kez daha vurguluyor" ifadelerini kullandı.

Meksika Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan ve Meksika'nın, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden her türlü şiddet eylemini kınadığı vurgulanan açıklamasında, "TUSAŞ'ta meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenler için Türkiye halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunar, yaralılara ise acil şifalar dileriz" ifadesine yer verildi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı'nın X platformundan yapılan açıklamada, TUSAŞ'a düzenlenen saldırı şiddetle kınandı. Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, paylaşımında, "Küba, Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınıyor ve Türkiye halkıyla dayanışma içindedir. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilerim" ifadesini kullandı.