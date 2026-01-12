Venezuela petrolünde bayrak oyunu: Yaptırımlı tankerlere farklı bayrak çekildi

Wall Street Journal (WSJ), son üç ay içinde Venezuela’dan yaptırımlara konu petrol taşıyan 25 tankerin Rusya bandırasına geçtiğini bildirdi.

S&P Global Market Intelligence verilerine dayandırılan haberde, bu gemilerden 18’inin Aralık 2025’te yeniden tescil edildiği aktarıldı. Gazete, söz konusu tankerlerin 16’sının halihazırda ABD veya İngiltere tarafından yaptırım listesine alındığına dikkat çekti. Bu hareketlilik, tankerlerin ABD’nin Venezuela petrolüne yönelik uyguladığı ablukayı delme girişimi olarak yorumlandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya yönelik petrol ablukasını Aralık 2025’in ikinci yarısında devreye sokmuştu. Trump, Venezuela “petrolü, toprağı ve çalınan diğer varlıkları” geri verene kadar Amerikan ordusunun bölgedeki askeri varlığının artırılacağını açıklamıştı.

WSJ’nin aktardığına göre, Trump yönetiminin Venezuela’nın petrol ihracatını durdurmaya yönelik adımlarını sıklaştırdığı son iki haftada, yaptırımlı petrol ticaretiyle bağlantılı 15’ten fazla tanker Rusya bayrağı altına geçti.

New York Times da daha önce, tankerlerin Venezuela sularından toplu bir şekilde “firar” ettiğini yazmıştı.

Sahil Güvenlik takibinde bayrak değişimi

ABD ordusu, 7 Ocak’ta Rusya bayrağı taşıyan Marinera (eski adıyla Bella-1) adlı tankere el koydu.

Panama bandırası altında seyreden geminin, Güney Amerika’dan ayrıldığı sırada ABD Sahil Güvenliği tarafından izlemeye alındığı, bunun ardından adını Marinera olarak değiştirdiği ve gövdesine Rusya bayrağı çizdiği belirtildi.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, mürettebatın “kapsamlı bir soruşturma” kapsamında incelendiğini belirterek, “olaya karışan herkese” yönelik suçlamaların yöneltileceğini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Marinera’nın Amerikan yaptırımlarını aşmak amacıyla Rusya bayrağına sığındığını ifade etti. Vance, tankeri “sahte” olarak tanımlayarak geminin yaptırımları delmeye çalıştığını savundu.

Moskova’dan Washington’a çağrı: İki Rusya vatandaşı serbest

Rusya Dışişleri Bakanlığı, el konulan tankerde Rusya vatandaşlarının bulunduğunu teyit etti. Washington yönetiminden mürettebata insani muamele yapılması ve derhal ülkelerine dönmelerinin sağlanması istendi.

Daha sonra açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Trump’ın el konulan gemide bulunan iki Rusya vatandaşını serbest bıraktığını duyurdu.

ABD’nin son haftalarda Venezuela petrolü taşıyan toplam beş tankeri alıkoyduğu bildirildi. Son el koyma işleminin ise 9 Ocak’ta gerçekleştirildiği kaydedildi. Trump, bu operasyonların Karakas’taki yeni yetkililerle koordinasyon içinde yürütüldüğünü öne sürdü.